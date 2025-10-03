Varşova’da destansı zafer

Konferans Ligi serüvenine Polonya'da başlayan Samsunspor, dün gece tarihi bir zafer elde etti. Legia Varşova'ya konuk olan kırmızı-beyazlı temsilcimiz, ilk dakikalarda rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. Oyunu kanatlardan çözmek isteyen Karadeniz ekibi, Anthony Musaba ve Tanguy Coulibaly'nin üst üste ataklarıyla Varşova'yı yıprattı. Bunun meyvesini 10. dakikada aldı. Orta sahada Marius Mouandilmadji'nin son andaki pasında topla buluşan Musaba, hızını da kullanarak topu kalecinin solundan filelere gönderdi. Soyunma odasına galibiyetle giden Samsunspor, ikinci devreye kontrollü başladı. Varşova'nın beraberlik için yükleneceğini bilen Karadeniz takımının teknik direktörü Thomas Reis, orta alanı Makoumbou ve savunmayı da Yunus Emre Çift ile güçlendirdi. Üst üste ataklarla Samsun kalesine yaslanan Polonya takımı, 80. dakikada Rajovic ile eşitliği sağladı. Ancak hakem, Danimarkalı oyuncunun ofsaytta olduğunu belirleyerek golü iptal saymadı. Samsunspor, Avrupa'da 27 yıl sonra ilk galibiyetini alarak Varşova'da destan yazdı.



'TARİHİ BİR GALİBİYET'

TEKNİK direktör Thomas Reis, Samsun'a ilk puanları kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi. 51 yaşındaki Alman hoca, "Bizim adımıza tarihi bir gece oldu. Avrupa'da almış olduğumuz ilk galibiyet. Takımımla gurur duyuyorum. Kesinlikle zordu. Her şeyden önce ayaklarımızın yere sağlam basması lazım. Pazar günü Fenerbahçe ile önemli bir lig maçımız var. Sonrasında milli araya gireceğiz ve ardından sakat oyuncularım dönecek'' ifadelerini kullandı.