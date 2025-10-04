Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emirhan Topçu: Tek kelimeyle mutsusuz
Giriş Tarihi: 4.10.2025 22:35

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, dev derbide 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların tecrübeli stoperi Emirhan Topçu, karşılaşmanın ardından konuştu.

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Emirhan, kazanılması gereken bir derbi olduğunu vurguladı: "Kazanmamız gereken bir maçtı, rakip 10 kişi kaldı. Gol pozisyonları kaçırdık, mutsuzuz. Bu kadar abi, tek kelime mutsuzuz yani. Türkiye'de derbilerde Avrupa'dan da farklı atmosfer oluşuyor. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Ufak bir ağrım oldu, o yüzden çıktım" sözlerini sarf etti.

