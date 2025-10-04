Erzurumspor FK ile Van Spor FK puanları paylaştı

1'nci lig'in 9'uncu haftasında Erzurumspor FK, eski hocası Hakan Kutlu'nun çalıştırdığı Van Spor FK'yla 1-1 berabere kaldı.
14'üncü dakikada Sefa Akgün'ün pasıyla topla buluşan Mustafa Fettahoğlu sol kanattan çizgiye kadar indi yerden ceza alalına gönderdiği topu defans kornere attı.
21'nci dakikada Grociata'nın ortasında Mustafa Yumlu'nun kafa şutunda top defanstan sekerek kalecide kaldı.
31'inci dakikada Van Spor atağında topla buluşan Regis, ceza sahasına girerken sert vurdu. Kaleye giden topa son anda Orhan Ovacıklı dokunarak kornere gönderdi.
43'üncü dakikada konuk ekip atağında İvan Cedric'in şutuna son anda ayak koyan Mustafa Yumlu, topu kornere gönderdi.
İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
İKİNCİ YARI
47'nci dakikada kullanılan korner atışında seken topu önünde bulan Benhur Keser'in şutu defansa çarparak kornere gitti.
55'inci dakikada Grociata'nın köşe atışına yükselen Eren Tozlu, kafa şutuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.
68'inci dakikada Traore'nin pasıyla buluşan Erdem Seçgin'in ayağının dışıyla çektiği sert şutta top üst direkten geri dönerken kaleci Orbanic'in sırtına çarparak ağlara gitti: 1-1.
Hakemin 4 dakika uzattığı maçta başka gol olmayınca 90 dakika 1-1 sona erdi.
STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Seyfettin Önal, Ferhat Çalar
ERZURUMSPOR FK: Orbanic-Yakup Kırtay, Mustafa Yumlu (Dk.Amar), Orhan Ovacıklı, Baiye, Grociata, Sefa Akgün (Dk.46 Murat Cem), Giorbelidze, Benhur Keser, Mustafa Fettahoğlu (Dk.74 Rodriguez), Eren Tozlu.
VAN SPOR FK: Çağlar Şahin- Erdi Dikmen, Lucas Henriqoue, Oulare, Sabahattin Destici, Mehmet Özcan (Dk. 61 Erdem Seçgin), Jefferson, Bekir Can, (Dk.83 Hasan Bilal) Traore (Dk.73 Zan Jevsanak), Regis, İvan Cedric.
SARI KART: Sefa Akgün, Yakup Kırtay, Benhur Keser (Erzurumspor FK ) İvan Cedric, Oulare, Jefferson, Hasan Bilal (Van Spor FK)
GOLLER: Dk.55 Eren Tozlu (Erzurumspor FK ) Dk.68 Orbanic (k.k) (Van Spor FK)