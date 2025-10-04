İlkay Gündoğan: “3 puana yakın olan bizdik”

İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuştu.

Deneyimli orta saha yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "90 dakikaya bakınca 1 puandan mutlu olmanız gerekiyor. 55-60 dakika Beşiktaş'a karşı 1 adam eksik oynamak kolay değil. 10 oyuncuyla oynadığımız oyunu 11 oyuncuyla oynamalıydık. İlk 30 dakika çok sabırsız ve aceleci oynadık. Oyun dengesi çok iyi değildi. Kolay top kayıplarıyla 10 kişi kaldık.

Golü kalemizde gördüğümüz pozisyonda da hata yaptık. Biraz gereksizdi aslında. Oyunun kontrolünü daha iyi yapmalıydık aslında, yapamadık. 1 adam eksik kaldık. Sonunda ikinci yarıda iyi bir denge bulmamız gerekiyordu. İyi mücadele ettik orada. 1 puandan fazlasını hak ettik. İkinci gol olabilirdi aslında. Biz 3 puana daha yakındık aslında. Öyle düşünüyorum. 90 dakikayı görünce 1 puanla mutlu olmamız gerekiyor."