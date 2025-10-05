Gırtlak gırtlağa geldiler...

Aslantepe'deki derbide gecenin en dişli eşleşmesi Beşiktaş'ın 24 yaşındaki stoperi Emirhan Topçu ile Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen arasındaydı. Siyah-beyazlıların 5 milyon Euro'luk oyuncusu, 75 milyon Euro'luk Nijeryalı santrfora oyunda kaldığı süre boyunca adeta nefes aldırmadı. İkilinin eşleşmesinde zaman zaman tansiyon yükselirken çıkan tartışmada Osimhen, Emirhan'ın boğazına sarıldı. Bu pozisyonda iki oyuncu da sarı kart gördü.Sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarlar, Osimhen'in bu hareketine kırmızı kart çıkmamasına isyan ettiler.