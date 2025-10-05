Heyecan çok kazanan yok

İlkay Gündoğan, 1-1 biten maç için "Mutlu olmamız gerekiyor" yorumunu yaptı. Uzun süre Beşiktaş'a karşı eksik mücadele etmenin çok zor olduğunu vurgulayan İlkay, "10 kişi ile oynadığımız futbolu, 11 kişiyle oynamalıydık. İlk 30 dakika çok sabırsızdık, dengemiz iyi değildi. Yediğimiz golde de hata yaptık. Maçın bu bölümü bizim için ders olmalı. Sonuçta bir puanı hak ettik. Hatta üç puana biz daha yakındık" dedi.Galatasaray'da 6 maçta toplam 412 dakika forma giyen İlkay Gündoğan sarı-kırmızılılardaki ilk golünü kaydetti ve takımına ilk skor katkısını sağladı.Sakatlığı tam geçmemesine rağmen tek idmanla maça çıkıp golünü atan Tammy Abraham, beraberliğin kendilerini sevindirmediğini söyledi. İngiliz yıldız, "Buraya gelirken zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Galatasaray iyi oyunculardan kurulu, iyi bir takım. 1 puan için mutlu değiliz. Zaman zaman çok naziktik. Daha fazla faul yapabilirdik. Futbol hatalar oyunu, bizim de bir hatamızdan rakip cezayı kesti. Soyunma odasına gidip bakabilirsiniz, 1 puandan herkes mutsuz" ifadelerini kullandı.Tammy Abraham, Beşiktaş'ta 8 gole ulaştı. 2 de asist yapan İngiliz futbolcu, toplamda 10 kez skora etkide bulundu.Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mario Lemina, karşılaşma sonrası verdiği röportajda kendisi adına konuşmak istemediğini belirtirken, derbiyle ilgili olarak şunları söyledi:İyi başladık, daha da iyi başlayabilirdik. Liverpool karşılaşmasının da yorgunluğu oldu. 11'e karşı 10 oynadık. Yenilgisiz bir şekilde devam ediyoruz."