Rafa yine Sanchez’i yaktı!

Giriş Tarihi: 5.10.2025

Geçen sezon Tüpraş Stadı'nda oynanan derbide Davinson Sanchez'i klas bir hareketle geçerek golünü atan Rafa Silva, dün de sarı-kırmızılı oyuncunun kâbusu oldu! 34. dakikada Rafa, Cerny'nin pasında kaleye giderken ceza sahasına girmeden hemen önce Davinson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, Kolombiyalı stopere direkt kırmızı kart gösterdi. Sanchez, Tottenham forması giydiği dönemden bu yana ilk kez kırmızı kart gördü. Öte yandan, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki son 6 derbide 6 kırmızı kart çıktı.
