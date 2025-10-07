Amatöre hizmete devam

ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçilen Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında gerçekleşen kabulde, sarı-lacivertli yönetim tam kadro yer aldı. Bakan Bak, Saran ve ekibine görevlerinde başarılar dilerken,Saran, Bakan Osman Aşkın Bak'a üzerinde sarı-lacivertli futbolcuların imzasının yer aldığı forma hediye etti.