Amatöre hizmete devam

Gençlik
ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçilen Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında gerçekleşen kabulde, sarı-lacivertli yönetim tam kadro yer aldı. Bakan Bak, Saran ve ekibine görevlerinde başarılar dilerken, Fenerbahçe'nin olimpik ve paralimpik branşlara en çok destek veren kulüp olduğunu vurgulayarak teşekkür etti ve yeni yönetimden de amatör branşlara olan desteğin artarak devam ettirilmesi talebinde bulundu.
Saran, Bakan Osman Aşkın Bak'a üzerinde sarı-lacivertli futbolcuların imzasının yer aldığı forma hediye etti.