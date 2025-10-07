TFF ile THY sponsorluk anlaşmasını 3 yıllığına yeniledi

Türkiye Futbol Federasyonu ile Türk Hava Yolları, milli takımlar ana sponsorluk sözleşmesini 3 yıllığına uzattı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile milli takım kaptanları Hakan Çalhanoğlu ve Didem Karagenç katıldı.

Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bugün yıllara dayanan çok önemli bir iş birliği için tekrar bir aradayız. Türkiye'nin önde gelen köklü iki kurumunun güç birliği yapmaya devam edecek olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 18 yıldır Türkiye Futbol Federasyonu'na kesintisiz destek veren ülkemizin bayrak taşıyıcı markası Türk Hava Yolları ile olan anlaşmamızı 3 yıl süreyle yeniledik. Marka değerimize ve futbolumuza önemli kazanımlar sağlayacak bu anlaşma her iki taraf için de hayırlı, uğurlu olsun. Göreve geldiğimiz günden bu yana belirlediğimiz hedeflere ulaşma yolunda en büyük destekçilerimiz iş ortaklarımız oldu. Dünyadaki en değerli markalarımızdan Türk Hava Yolları ile iş birliğimiz her dönem güçlenerek devam etti. Bu anlaşma da ülkemize değer katan Türk Hava Yolları ile yol arkadaşlığımızı daha ileri bir boyuta taşıyacak" ifadelerini kullandı.

'İNŞALLAH 2026 DÜNYA KUPASI'NA DA TÜRK HAVA YOLLARI İLE UÇACAĞIZ'

2026 Dünya Kupası'na THY ile gitmek istediklerini belirten Hacıosmanoğlu, "Türk Hava Yolları ile farklı kulvarlarda olsak da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve milletimize gurur yaşatmak ortak paydamız oldu. Ülkemize hizmet yolunda biriz, beraberiz. Milletimize hizmet sorumluluğumuzla, değerli iş ortaklarımızın da katkılarıyla, kararlı adımlarla Türk futbolunu hak ettiği başarılara taşımak için çalışıyoruz. Kadın ve Erkek Milli Takımlarımıza her zaman destek veren Türk Hava Yolları'na teşekkür ediyoruz. Kadın Milli Takımımız, bu ay UEFA Uluslar B Ligi'nde Kosova ile iki önemli maç oynayacak. Millilerimize güvencimiz tam. Bu maçlardan iyi skorlar alarak ülkemizi sevindireceklerdir. Erkek Milli Takımımızın 24 yıl sonra 2026 Dünya Kupası biletini alacağına da yürekten inanıyorum. Bulgaristan ve Gürcistan karşılamalarından iyi sonuçlarla ayrılarak bu inancımızı pekiştirmek istiyoruz. Milletimizin ve Milli Takımımızın her zaman yanında olan Türk Hava Yolları'nın da desteğiyle hedeflerimize birer birer ulaşacağız. İnşallah 2026 Dünya Kupası'na da Türk Hava Yolları ile uçacağız. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

'EN BÜYÜK HAYALLERİMDEN BİR TANESİ BİR DERBİ MAÇINI KADIN HAKEMİMİZİN YÖNETMESİ'

Kadın futbolunun yayınlaması adına çalışmaların devam ettiğini belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, "O koynuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. En kısa zamanda sevindirici bir haber vereceğiz. Kadınlar bizim baş tacımız. Sadece spor olarak bakmıyoruz. Hem UEFA hem FIFA, kadın futbolunun dünyada gelişmesi için büyük bütçeler ayırdı. Biz de onu çok arzu ediyoruz. En büyük hayallerimden bir tanesi bir derbi maçını kadın hakemimizin yönetmesi. Hocamıza ve kaptanımıza çok teşekkür ediyorum. Biz her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Yayın konusunda da en kısa zamanda sonuç alacağımıza inanıyoruz" dedi.

'SPONSORLUKLARI DAHA DA ARTTIRACAĞIZ'

Sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili de konuşan Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sponsorun yerlisi millisi olmaz. İçerideki para zaten bizim paramız. Dışarıdan sponsor bulmak daha fazla katkı sağlamış olursunuz. Yönetici ve profesyonel arkadaşlarımızın girişimiyle sponsorluklar kazandırdık. Eksi bütçeli bir federasyon devraldık çok çalışarak o açığı kapattık. Umarım sponsorluklar artarak devam eder. THY'yi sponsor olarak görmüyoruz. Onlar havadan biz karadan uçmaya çalışıyoruz. Sponsorlukları daha da arttıracağız."

AHMET BOLAT: SİZLER SAHADA BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRIRKEN BİZ DE GÖKYÜZÜNDE AYNI GURURU YAŞIYORUZ

THY'nin birçok spor branşına destek verdiğine dikkat çeken THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, "TFF ile ülkemizin göklerdeki temsilcisi THY arasındaki işbirliğini yeni sezon için güçlendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Futbol milyonları aynı anda birleştiren evrensel bir dil. Sizler sahada bayrağımızı dalgalandırırken biz de gökyüzünde aynı gururu yaşıyoruz. Bu ortak misyon bizi ayrılmaz kılıyor. Sporu her zaman milletimizin birleştirici gücü olarak gördük. Voleybol, basketbol ve birçok branşta ülkemizi temsil eden sporcularımızla kanat açıyoruz. Verdiğimiz destekle Türk sporunu gelişmesine katkı sağlıyoruz. İnanıyoruz ki spor yapılan her yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Milli takım formasıyla sahaya çıkan sporcularımız, gençlerimize rol model olmaktadır. THY olarak bu yolculukta onların en büyük destekçisi olmaktan mutluluk duyuyoruz. TFF ile yürüttüğümüz güçlü birliktelik sadece sponsorlukla sınırlı değil. Onları yolculuklarının hiçbir anında yalnız bırakmamak anlamına da geliyor. Uçuş imkanlarından sahadaki desteklere kadar geniş bir çerçevede bu sorumluluğu taşıyoruz. Sporcularımızın her başarısının ülkemizin başarısı olduğunu biliyoruz. Her galibiyet milletimizin gurur hanesine yazılmaktadır. Biz de bu gururu paylaşmayı görev biliyoruz. Türk futboluyla THY'nin yolu aynı yerde kesişmekte. Hedefimiz milletimizi gururlandırmak, gençlere ilham vermek Türkiye'yi sporda hak ettiği yere taşımak. TFF başkanına ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

VİNCENZO MONTELLA: BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR HEDEF VAR, DÜNYA KUPASI'NA GİDEBİLMEK

A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Anlamlı günde burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Anlaşmanın ne kadar önemli olduğunu fark edebiliyorum. THY'nin Türkiye'nin en büyük markası olduğunu biliyoruz. Uçuşlarda bağlantılarının ne kadar çok olduğunu biliyorum. Ben buranın parçası olmaktan mutluyum. Her seferinde kaliteli bir hizmetle karşılaşıyoruz. Hem hava hem de yer hizmetlerinde beni çok mutlu ediyorlar. Onlarla devam edeceğim için mutluyum. Biz de sahada elimizden gelen her şeyi yaparak bir dahaki Avrupa Şampiyonası'na kadar devam ederiz. Bu sözleşmenin uzatılması, sponsorlarla devam etmek güven veriyor. Bu bizi hırslandırıyor ve sorumluluk sahibi kılıyor. Çok önemli iki maç oynayacağız. Hedefimiz ikinciliği garantilemek. Sonrasında neler yapacağız bakacağız. Bizim için önemli bir hedef var, Dünya Kupası'na gidebilmek. Bunun yapmak için her şeye sahibiz THY bizimle. Deplasmanlardan galibiyetle dönerken çok daha yoğun duygularla dönüyoruz. Pilotların mesajları bizi duygulandırıyor. Ben çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü onlarla birlikte bu iş birliğine devam ettiğimiz için gururluyuz. Birlikteliğin hedefinin Amerika'ya kadar devam edeceğini biliyorum" dedi.

HAKAN ÇALHANOĞLU: HEDEFİMİZ AYNI, ÜLKEMİZİ MUTLU ETMEK VE GURURLANDIRMAK

THY'nin de milli takım futbolcularının da hedefinin aynı olduğunu dile getiren A Milli Erkek Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, "THY yıllardır olduğu gibi yanımızda. Ben bu desteği sadece bir sponsorluk anlaşması değil, ülkemizin değerlerini birlikte tanıtmak yolunda atılan bir imza olduğuna inanıyorum. Milli takım oyuncuları olarak bizler sahada THY ise göklerde Türk bayrağını gururla dalgalandırıyoruz. Hedefimiz aynı, ülkemizi mutlu etmek ve gururlandırmak. Hep birlikte daha büyük başarılara uçacağımıza inanıyor 2026 Dünya Kupası'na birlikte gidebilmeyi hayal ediyorum. Bu anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

NECLA GÜNGÖR KIRAGASI: ÇİM SAHADA MİLLİ TAKIM, GÖKYÜZÜNDE THY'NİN YAPMIŞ OLDUĞU ORGANİZASYON GLOBALDE ÜLKEYİ TEMSİL ETMEK İLE CİDDİ ŞEKİLDE ÖRTÜŞMEKTEDİR

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Ülkemizin dünyada en çok tanınan markası THY ile gelecek için atılan bu imza töreninde olmaktan gurur duyuyorum. Dünyanın en fazla ülkesine uçan, 2024 verilerine göre, Ülke ekonomisine 55 milyar dolar katkı sağlayan, 88 bin çalışanı ile işverenler sıralamasında ilk 5'te yer alan havacılık işletmeciliğinin öncüsü Türk Hava Yolları yarattığı sürdürülebilir politika ile havacılık sektöründe örnek olmaya devam etmektedir. Çim sahada milli takım, gökyüzünde THY'nin yapmış olduğu organizasyon, bir takımı yönetmek, en iyi oyuncularla sahada yer almak ve globalde ülkeyi temsil etmek ile ciddi şekilde örtüşmektedir. Her iki kurumda ülke temsili için sahada yer almakta, ülkemizi bayrak altında gururlandırmaya çalışmaktadır. Her yurt dışı dönüşünde uzakları yakın kılmanın ötesinde, uçağa adım attığım andan itibaren ait olma ve artık güvendeyim hissini yaşadığım Türk Hava Yolları ile yola devam etmenin mutluluğunu bir kez daha paylaşmak isterim. Montella hocamın önderliğinde A takımımıza Bulgaristan ve Gürcistan maçlarında başarılar diler, atılan imzaların hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

DİDEM KARAGENÇ: HER MAÇTA HEM KENDİ HAYALLERİMİZ HEM DE BİZDEN SONRA GELECEK OLAN KIZ ÇOCUKLARININ HAYALLERİ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

A Milli Kadın Futbol Takımı Kaptanı Didem Karagenç ise, "Milli takımın kaptanı olarak Türk kadının yeşil sahalardaki azmini, kararlılığını, hayallerini ve takım arkadaşlarımı temsil etmenin onurunu yaşıyorum. Futbol bizim için sadece bir oyun değil. İnandığımız emek verdiğimiz, bir ülkenin umutlarını sahaya taşıdığımız bir yolculuk. Kadın futbolcular olarak sahaya her çıktığımızda sadece bir maç oynamıyoruz. Bir değişimin, bir umudun temsilcisi oluyoruz. Her maçta hem kendi hayallerimiz hem de bizden sonra gelecek olan kız çocuklarının hayalleri için mücadele ediyoruz. Bu yolculukta THY bizim için sadece bir ulaşım markası değil. Milli maçlar için ülkemizden ayrıldığımızda özellikle dönerken THY uçağına adım attığımız zaman kendimizi evimizde hissediyoruz. Bayrağımızla birlikte umutlarımız, sorumluluklarımız ve milletimize duyduğumuz sevgi bizimle beraber yükseliyor. Biliyoruz ki gökyüzünde asla yalnız değiliz. Kadın futbolunun büyüdüğü bir dönemde THY'nin yanımızda olması bize güven veriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli takımımıza maçlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.