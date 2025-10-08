Vakıfbank’ın tecrübeli oyuncusu Cansu Özbay iddialı konuştu

Dünyaya geldiği İzmir'de Arkas Spor Kulübü altyapısından yetişen ardından 2014 yılında Beşiktaş'a transfer olan Milli Voleybolcu Cansu Özbay, Nilüfer Belediyespor forması giydikten tekrar siyah-beyazlı kulübü döndü. Başarılı pasör, 2016-2017 sezonu başında transfer olduğu VakıfBank'ta sarı-siyahlı formayla 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 4 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 5 Sultanlar Ligi, 4 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Tecrübeli pasör, 2025-26 sezonu öncesi Vakıfbank'la yeni sezonda lig ve Avrupa Şampiyonlar Ligi hedeflerini, yeni kadro yapılanması ve Vakıfbank'ın Türk sporuna kazandırdıklarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

Sultanlar Ligi'ni geçen sezon şampiyon olarak tamamladıklarını hatırlatan ve Vakıfbank'la ligde bu yıl da hedeflerinin kupaya ulaşmak olduğunu belirten Cansu, "Tabii ki her zaman bizim en büyük hedefimiz ve önceliğimiz takımımıza kupa kazandırabilmek. Çünkü VakıfBank'ın zaten her zaman neden kurulduğunu biliyoruz aslında. Bizim en büyük hedefimiz oynadığımız tüm branşlarda kupa kazanabilmek. Ve bunu da en iyi şekilde yapabileceğimize inanıyorum. Ama bu yıl lig gerçekten çok zorlu, inanılmaz transfer yapan takımlar var. O yüzden şu an bir şey söylemek çok zor ama tabii ki o kupayı alabilmek için elimizden gelen en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.

'ÖNEMLİ OLAN ARADAKİ UYUMU DA SAĞLAYABİLMEK'

Sultanlar Ligi'nde yeni sezon öncesi diğer takımlarla birlikte VakıfBank'ın da önemli transferler yaptığını ve kulübünün her zaman çok iyi takımlar kurduğunu belirten başarılı oyuncu, "Bu yılda kulübümüze çok önemli isimler kattığımızı düşünüyorum. Eminim ki aramızdaki uyumu geliştirdikçe çok daha da iyi olacağını düşünüyorum. Zaten biliyoruz ki hepimiz çok iyi oyuncularız. Ama önemli olan aradaki uyumu da sağlayabilmek. Bunun çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Umarım onu da oturtursak her şey bizim için çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

'TICA'YLA OYNAMAYI BEN DE ÇOK İSTİYORDUM'

VakıfBank'ın sezon öncesi gerçekleştirdiği transferler arasında dikkat çeken isimlerden Sırp yıldız Tijana Boskovic'le aynı takımda sahaya çıkacak olmasını değerlendiren Cansu, "Tabii ki Boskovic'le, yani Tica'yla oynamayı ben de çok istiyordum. Şimdiye kadar kendisiyle hiç oynamadım. Oynamadığım tek pasör çaprazıydı açıkçası. O yüzden çok mutlu ve heyecanlıyım. Umuyorum çok güzel bir uyum olur aramızda. Heyecanlıyım onunla oynayacağım için" dedi.

'HERKESİN TÜM KOZLARINI ASLINDA PAYLAŞTIĞI BİR PLATFORM OLACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ'

2025 CEV Şampiyonlar Ligi'ni dördüncü sırada tamamlayan VakıfBank'ın bu yılki Avrupa hedeflerini de değerlendiren milli voleybolcu, Şampiyonlar Ligi'nin bu yıl inanılmaz zorlu olacağını belirterek, "Çok iyi takımlar var gerçekten ve yabancı sınırı da olmadığı için Şampiyonlar Ligi, herkesin tüm kozlarını paylaştığı bir platform olacak. Tüm takımlar için çok zorlu geçeceğine inanıyorum. Bence ne olacağı yine çok belirsiz. Ama güzel maçlar izleteceğimize çok eminim" diye konuştu.

'GİOVANNİ YILLARDIR AYNI HİÇ DEĞİŞMEDİ'

Kulübe gelişinin ardından Giovanni Guidetti ile geçen yıllarında VakıfBank, 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' unvanını alırken; 2 kez de Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi. Uzun süredir birlikte çalıştığı Guidetti ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Cansu şöyle konuştu:

"Yıllardır Giovanni ile çalışıyorum, ben de 10'uncu sezonuma giriyorum VakıfBank'ta bu yıl. Giovanni yıllardır aynı hiç değişmedi. Oyuncular ne kadar değişse bile herkese aynı mantaliteyi aşıladığını hepimiz biliyoruz zaten ve bence kulübümüzün bu kadar başarılı olmasının en büyük sebeplerinden biri de yönetim şeklimiz ve Giovanni olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok uyumlular, çok uyumlu çalışıyorlar ve Giovanni'nin de bize bunu çok iyi aşıladığını düşünüyorum. Çünkü bu kadar başarı üst üste hiç kolay bir şey değil yapılması çok zor. 6 tane şampiyonlar ligi şampiyonluğu var yani. En çok kazanan kulüp biziz zaten. O yüzden Giovanni'nin emeği, yönetimin emeği ve tabii ki bir de oyuncular diyebilirim"

'KULÜBÜMLE GURUR DUYUYORUM'

VakıfBank Spor Kulübü'nün Türkiye ile birlikte yurt dışında yatırımlar yapmasını ve bu konuda da ilklere imza atlasını değerlendiren Cansu, "Ben bunun için çok mutlu ve gururluyum açıkçası. Çünkü; tüm kız çocuklarının spora gidebileceği, orada da VakıfBank Spor Kulübü gibi bir yere gidip spor yapabilecekleri için bence çok şanslılar, çok mutlular ve VakıfBank'ın da buna öncülük etmesi inanılmaz büyük bir şey bizim için. Bunun için tabii ki de kulübümle gurur duyuyorum. Umuyorum ki bizim gibi olabilirler, orada başlarlar ve biz de onlara çok güzel örnek olabiliriz diye düşünüyorum. Umuyorum ki bunu sadece VakıfBank değil diğer kulüpler de yapabilir" diye konuştu.

'TEK İSTEDİĞİM ŞEY DAHA ÇOK ÇOCUĞUN SPORA BAŞLAMASI'

Son yıllarda kadın voleybolunun yükselişi ve bu spor dalına katılım konusunda Vakıfbank'ın üstlendiği önemli misyonu değerlendiren Cansu, "Tabii ki de bu beni çok gururlandıran ve çok mutlu eden bir konu. Özellikle imkanı olmayan insanların, ailelerin ya da bu bakış açısında olmayan ailelerin bile bizi televizyondan izleyip, çocuklarını voleybola yazdırmak istemeleri… Ben bunun inanılmaz bir başarı olduğunu düşünüyorum. Keşke daha çok aile çocuğunu spora yazdırsa sadece voleybol için demiyorum bu herhangi bir spor dalı da olabilir. Ama biz buna öncü olduğumuz için çok mutluyum. Kazandığımız şampiyonluklardan sonra özellikle Milli takımla beraber bu başladı. Benim tek istediğim şey daha çok çocuğun spora başlaması. Kadınlar için, kızlar için özgüven kaynağı bence, kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri için toplumda bir yer edinebilmeleri için. Maalesef bu çok kolay olmuyor. O yüzden umuyorum bunu en güzel şekilde devam ettirebiliriz" ifadelerini kullandı.

'EN ÇOK SEVDİĞİM ŞEY KEDİLERLE BİRLİKTE VAKİT GEÇİRMEK'

Spor sahalarının dışındaki özel hayatıyla ilgili de konuşan Cansu Özbay, sözlerini şöyle noktaladı:

"Cansu antrenmanlardan kalan kısımlarda genelde şu an Vakıfbank'ta özellikle yatıp dinleniyor diyebiliriz. Tabi ki her zaman önceliğimiz yaptığımız iş olduğu için özel hayatımızı da ona göre ayarlıyoruz. Benim en çok sevdiğim şey kedilerle birlikte vakit geçirmek açıkçası, kedimle, kedilerle ilgilenmek. Kendime vakit ayırmak, kendi sevdiğim şeyleri yapmak, arkadaşlarımla vakit geçirmek. Çünkü ailemden de uzak olduğum için onlarla çok vakit geçiremiyorum ama öyle çok sıradan bir hayat yaşıyorum açıkçası."