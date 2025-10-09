Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Kayserispor'da Markus Gisdol ile yollar ayrıldı!
Giriş Tarihi: 9.10.2025 12:49 Son Güncelleme: 9.10.2025 13:06

Son dakika haberi: Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in geride kalan 8 haftasında galibiyet alamayan Kayserispor'da Teknik Direktör Markus Gisdol ile yolla ayrıldı.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Markus Gisdol ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

8 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI

Yeni sezona büyük umutlarla giren Kayserispor, geride kalan 8 haftada 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak ligde henüz galibiyetle tanışamadı.

