Arda Güler’den galibiyet sözleri!

"GÜRCİSTAN MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"



Sıradaki Gürcistan maçına da değinen Arda, Kocaeli'de oynanacak karşılaşmanın önemine dikkat çekti: "Gürcistan maçı çok önemli. Kocaeli'de kazanıp halkımızı mutlu etmek istiyoruz. Zemin çok kötüydü. Çivili krampon giyenler de oldu ama yine de kaydılar. Normal giyenler oldu. Kazandık yine de bahane bulmadan, çok mutluyuz." dedi.



"HAFTA BOYUNCA BUNA ÇALIŞTIK"



İkinci yarıda sergilenen üstün oyunu da değerlendiren Arda Güler, teknik direktör ve kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun taktik yönlendirmelerinin sahaya yansıdığını belirtti:



"İkinci yarıya çok iyi başladık. Puan kaybetmememiz gerektiğini biliyorduk. Hoca ve Hakan Ağabey, bir taraftan diğer tarafa daha hızlı geçersek boşluklar bulacağımızı söyledi. Hafta boyunca da buna çalışmıştık."