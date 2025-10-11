Gençlerbirliği’nde yeni yönetim belli oldu! İşte görev dağılımı...

Daha önce istifa ettiklerini duyuran Murat Karahan, Atilla Yıldırım ve Ateş Şendil ile istifası açıklanmayan Şanser Kadooğlu yeni yönetimde yer almadı. Buna karşın kısa süre önce istifa ettiği açıklanan Adem Becerikli, yeni listede görev aldı.

YENİ İSİMLER DAHİL OLDU

Osman Sungur'un ayrılığının ardından yönetim kurulundaki boşluklar, yedek üyelerin dahil edilmesiyle dolduruldu. Yeni listeye Tuğba Koç Erciyas, Yavuz Fuat Yılmaz, Mete Baykara, Coşkun Balkan ve Mehmet Hakan Onkur eklendi.

BAŞKANVEKİLİ İSMAİL GELİÇ OLDU

Yeni yapılanmada dikkat çeken bir diğer değişiklik ise eski başkanvekili Erhan Kızılmeşe'nin "tenzili rütbe" ile başkan yardımcılığı görevine getirilmesi oldu. Başkanvekilliğine ise İsmail Geliç atandı.

Buna göre kırmızı-siyahlı ekibin yönetim kurulundaki görev dağılımı şöyle:

Başkan: Mehmet Kaya

Başkan vekili: İsmail Geliç

Başkan yardımcısı: Erhan Kızılmeşe

Genel sekreter: Taner Ünlü

Sayman: Adem Becerikli

Mali işlerden sorumlu asbaşkan: Serkan Yıldız

Asbaşkan: Mithat Akar, Özer Yıldırım, Abdulfettah Doğan, Aykut Çakmaklı

Yönetim kurulu üyesi: Ömer Faruk Fukara, Mehmet Selvi, Kenan Memiş, Rıfat Songür, Canpolat Aras, Eyüp Taymur, Mücahit Şentürk, Süleyman Yurtseven, Fuat Yılmaz, Yalçın Artukoğlu, Tuğba Koç Erciyas, Yavuz Fuat Yılmaz, Mete Baykara, Mehmet Hakan Onkur, Coşkun Balkan.

Yeni yönetimin önümüzdeki günlerde kulübün mali yapısı ve sportif hedefleriyle ilgili bir değerlendirme toplantısı yapması bekleniyor.