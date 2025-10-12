Kayserispor’da Djalovic’in ekibi belli oldu

Süper Lig takımlarından Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Markus Gisdol ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedilmesi sonrası anlaşma sağlanan teknik direktör Radomir Djalović'in ekibi açıklandı.
Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Radomir Djalović-Teknik Direktör, Igor Čagalj - Yardımcı Antrenör, Davor Landeka - Yardımcı Antrenör, Antonio Pavlinović - maç analisti, Vito Tercolo - atletik performans antrenörü, Bora Sevim - kaleci antrenörü, Hamit Sayıcı - kaleci antrenörü, Murat Yüksel - atletik performans antrenörü, Mustafa Cebel Torun - atletik performans antrenörü, Kemal Dulda - oyuncu ve maç izleme antrenörü" ifadeleri yer aldı.