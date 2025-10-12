Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor'da Djalovic'in ekibi belli oldu
12.10.2025

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor ile anlaşan teknik direktör Radomir Djalović'in ekibi belli oldu.

Süper Lig takımlarından Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Markus Gisdol ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedilmesi sonrası anlaşma sağlanan teknik direktör Radomir Djalović'in ekibi açıklandı.

Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Radomir Djalović-Teknik Direktör, Igor Čagalj - Yardımcı Antrenör, Davor Landeka - Yardımcı Antrenör, Antonio Pavlinović - maç analisti, Vito Tercolo - atletik performans antrenörü, Bora Sevim - kaleci antrenörü, Hamit Sayıcı - kaleci antrenörü, Murat Yüksel - atletik performans antrenörü, Mustafa Cebel Torun - atletik performans antrenörü, Kemal Dulda - oyuncu ve maç izleme antrenörü" ifadeleri yer aldı.

