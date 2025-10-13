A Milli Takım’ın yolu açık! Gürcistan maçını kazanırsa…

16 yıllık Avrupa Şampiyonası hasretini EURO 2024 Almanya'ya giderek bitiren A Milli Takım'ın yeni hedefi 24 yıllık Dünya Kupası özlemini bitirmek. En son 2002'de bu organizasyonda mücadele eden ve 3.'lükle dönen Ay-Yıldızlılar 2026'da ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde yapılacak Dünya Kupası'nda boy göstermek istiyor. Kasım ayında sona erecek Avrupa Elemeleri'nde gruplarını lider tamamlayacak 12 takım doğrudan bu turnuvada yer alacak. 4 ülke ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla mart ayında oynanacak play-off sonunda belli olacak.

YARIN KOCAELİ'DE KAZANMALIYIZ

Türkiye'nin yer aldığı E Grubu'nda 3 maç sonunda 9 puanı olan İspanya'nın lider çıkması garanti. Bizim hedefimiz grup ikinciliği. Bulgaristan karşısında aldığımız galibiyetle 6 puana ulaşıp ikinciliği Gürcistan'dan aldık. Yarın Gürcü'lerle Kocaeli'de oynayacağımız maç bu nedenle çok daha önemli ve kritik. Kazanırsak 9 puana ulaşacağız ve en yakın rakibimiz 3 puanda kalacak. Grup ikinciliği kadar play-off kurasına 1. torbadan seri başı girmek de çok önemli.

EVİMİZDE OYNAMAK ADINA ÇOK ÖNEMLİ

Ay-Yıldızlılar, grubu 2. sırada tamamlarsa 1. torbadan seri başı olma ihtimali %97.9'a çıkmış durumda. Millilerimiz böylece play-off yarı final maçını evimizde oynama şansı elde edecek. Ayrıca 1. torbada dişimize denk ve Uluslar Ligi'nden lider olarak gelen nispeten zayıf takımlarla da eşleşme şansımız olacak. Milli Takım, grubu ikinci tamamlaması halinde Dünya Kupası için yolu açık ve şanslı görülüyor. Yarın Gürcistan'la oynayacak Ay-Yıldızlılar, Kasım ayında Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak.