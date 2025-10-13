Kanarya’dan dev karar

F.Bahçe'de koltuğa oturduğu günden beri Samandıra'dan çıkmayan, teknik heyet ve futbolcularla bir dizi toplantılar yapan ve takımdaki kötü gidişat için çareler arayan başkan Sadettin Saran ile Tedesco ilk neşteri vurdu. Sarı-lacivertlilerde, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı. Kulüpten yapılan açıklamadadenildi. Başkan Saran ve futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ile teknik direktör Tedesco'nun son yaptığı görüşmelerin ardından bu karar alındı. İki oyuncunun takımdaki huzuru bozduğu ve içeriden bilgi sızdırdığı gerekçesiyle uzaklaştırıldığı kaydedildi.Sarı-lacivertli kulüpte operasyonun devam edeceği ve bazı yabancı oyuncuların da topun ağzında olduğu ifade edildi. Kulüp içinde de ayrılıklar yaşandı.Bilindiği gibi eski yönetim tarafından Tedesco'nun yardımcılığına getirilen Gökhan Gönül de 2 hafta önce gönderilmişti. Başkan Sadettin Saran, Çarşamba günü geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyecek.Fenerbahçe'nin, Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, sosyal medya hesabından çocuklarının güldüğü bir video paylaşmış, Kahveci ailesinin bu hareketi çok konuşulmuştu. Portekizli hocanın döneminde forma şansı bulamayan milli yıldızın sevinci ne var ki kısa sürdü. 30 yaşındaki İrfan, Tedesco'nun raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldı. Bu arada 0-0 berabere kalınan Samsunspor maçının 70. dakikasında yapılan son değişikliğin ardından oyuna giremeyen Cenk Tosun'un, sinirlenip kulübede yeleğini yere fırlattığı ve İtalyan teknik adamın da bu olaya çok sinirlendiği öğrenildi.F.Bahçe,2021 yılında G.Saray ile girdiği transfer savaşını kazanıp İrfan Can Kahveci'yi 7 milyon Euro bedelle Başakşehir'den almıştı. Bu transfer eski başkanlar Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında polemiğe neden olmuş ve Yıldırım, İrfan'a 11 milyon Euro ödendiğini iddia etmişti. Cenk Tosun ise geçen sezonun başında Beşiktaş'tan bedelsiz olarak gelmişti.İki kadro dışı kararının ardından F.Bahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Japon çizgi filminden bir karakter kullanan Meksikalı oyuncu paylaşımına terazi ve siyah kalp emojisi de ekledi. Japon karakterin, kötülüklere ve canavarlara karşı adalet savaşı veren bir kahraman olduğu öğrenilirken, bu paylaşım büyük ses getirdi.Yönetimin aldığı ''Kadro dışı'' aksiyonu tamamen Tedesco'nun kendi disiplin anlayışından kaynaklanıyor. Futbolcuların performans veya antrenman verimiyle alakası olmadan Samsun beraberliğinin faturası İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'a kesildi.Peki bu karar neden alındı?İrfan Caniki gollük pası değerlendiremeyen ve rakibin sağkanadını kontrol edemeyen genç oyuncuyla sertbir tartışmaya giriyor, sesler yükseliyor. Kısacası;her kötü sonuç sonrasında gerilen sinirlerin boşaldığıanlar… Tedesco ve ekibi bu durumu not al-ıyor.Takımda oynayan Türk oyuncu sayısı bu kadar çok azken takım kaptanı pozisyonundaki iki futbolcuyla ayrılma aşamasına gelinmesi kolay olmaz. Bu gibi gerilimler yönetilir. Eğer Ertan Torunoğulları burada hocasına destek çıkıyorsa çok şeyi göze almış demektir. Çünkü F.Bahçe takımının hem Kasımpaşa hem de Samsun maçlarında ''Vazgeçmiş'' vücut dili vardı.Fakat dediğimiz gibi bunu oynamak isteyen oyuncunun psikolojisini yanlış anlayarak yaparlarsa kin ve kaos başlar.Ali Koç yönetimi de ilk geldiğinde Volkan Demirel'i kadro dışı bırakmıştı. Ve bu durum performans sürecini çok olumsuz etkilemişti.