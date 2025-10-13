Sergen Yalçın’ın milli ara sonrası hedefi belli oldu!

Kadro derinliğini ve kaliteli ayakları artırmak isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, devre arası transfer dönemini bekliyor.

Oyuncu değişikliklerinden sadece 2 gollük katkı alan tecrübeli hoca, yapılacak takviyelerin yanı sıra kulübeden de daha etkin yararlanmayı hedefliyor.

Siyah-beyazlı takımın başında çıktığı hiçbir maçta 5 değişiklik hakkının tamamını kullanmayan Yalçın yedek oyunculardan daha fazla rekabetin içinde olmalarını istedi.

Tecrübeli teknik adam, milli arada ilk 11'de forma şansı bulamayan futbolcularla yakından ilgilendi.

Özellikle fizik-kondisyon açısından yeterli olmayan isimleri ekstra çalıştırarak açıklarını kapatmayı büyük oranda sağladı.