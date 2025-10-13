Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sergen Yalçın’ın milli ara sonrası hedefi belli oldu!
Giriş Tarihi: 13.10.2025 10:12

Sergen Yalçın’ın milli ara sonrası hedefi belli oldu!

Beşiktaş’a imza attıktan sonra oyuncu değişikliklerinden sadece 2 gollük katkı alan Sergen Yalçın, milli arası sonrası kulübeden daha fazla yararlanmayı hedefliyor.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Sergen Yalçın’ın milli ara sonrası hedefi belli oldu!

Kadro derinliğini ve kaliteli ayakları artırmak isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, devre arası transfer dönemini bekliyor.

Oyuncu değişikliklerinden sadece 2 gollük katkı alan tecrübeli hoca, yapılacak takviyelerin yanı sıra kulübeden de daha etkin yararlanmayı hedefliyor.

Siyah-beyazlı takımın başında çıktığı hiçbir maçta 5 değişiklik hakkının tamamını kullanmayan Yalçın yedek oyunculardan daha fazla rekabetin içinde olmalarını istedi.

Tecrübeli teknik adam, milli arada ilk 11'de forma şansı bulamayan futbolcularla yakından ilgilendi.

Özellikle fizik-kondisyon açısından yeterli olmayan isimleri ekstra çalıştırarak açıklarını kapatmayı büyük oranda sağladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sergen Yalçın’ın milli ara sonrası hedefi belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz