Alanyaspor, Portekizli stoperi Lima ile sözleşme uzattı!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, stoper oyuncusu Nuno Lima ile sözleşme yeniledi.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli stoper oyuncumuz Nuno Miguel Reis Lima'nın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı. Futbolcumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Alanyaspor, 2023'te kadrosuna kattığı stoper Nuno Lima'nın 2027'de sona erecek sözleşmesini 2029'a kadar uzattı. Portekizli oyuncu, turuncu yeşilli formayla 66 maça çıkarken 3 gol, 4 asistlik performans gösterdi.