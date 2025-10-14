Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kocaeli'de milli takım için muhteşem koreografi!
Giriş Tarihi: 14.10.2025 22:14

Kocaeli'de milli takım için muhteşem koreografi!

Türkiye - Gürcistan maçı öncesinde Kocaeli Stadyumu tribünlerinde koreografi gerçekleştirildi. Koreografi, büyük beğeni topladı.

İHA
Kocaeli’de milli takım için muhteşem koreografi!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile mücadele ederken, tribünler tamamen doldu.

Hodri Meydan tribününde gerçekleştirilen koreografide kırmızı-beyaz renklerdeki Türkiye haritası üzerinde A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, A Milli Erkek Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Cedi Osman'ın görselleri 3 boyutlu yapıldı.

Ayrıca görsellerin altında bulunan pankartta da 'Türk önde Türk ileri' yazısı yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli'de milli takım için muhteşem koreografi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz