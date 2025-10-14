Merih Demiral: "İnşallah Dünya Kupası'na gideceğiz"

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yer alan Türkiye, sahasında ağırladığı Gürcistan'ı Kenan Yıldız, Merih Demiral (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 4-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golünü Kochorashvili kaydetti.

Milli Takım'da Merih Demiral, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Demiral, "Memleketimde bu nasip oldu. Burada küçükken sokakta top oynarken bunun hayalini kurdum. Allah bana nasip etti. Çok mutluyum, çok gururluyum." dedi.

Merih, "Gece gollerin hayalini kurmuştum. Hakan ağabeyle Arda sağ olsun. Çok iyi toplar atıyorlar. İnşallah Dünya Kupası'na gideceğiz. Hepimiz bunun hayalini kuruyoruz. Bütün Türk halkını mutlu ederiz inşallah." diye konuştu.