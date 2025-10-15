Sergen Yalçın’dan Rıdvan Yılmaz kararı! Gençlerbirliği maçında...

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, göreve gelmesinin ardından en çok şansı 4 futbolcuya vermiş durumda.
Siyah-beyazlılarda 52 yaşındaki teknik adamın başında olduğu 6 karşılaşmada da Rafa Silva, Tammy Abraham, Mert Günok ve David Jurasek forma giydi.
Takımı yeniden ayağa kaldırması için göreve getirilen Sergen Yalçın ile Kara Kartal, 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
Milli ara sonrası dönüşü Gençlerbirliği ile yapacak siyah-beyazlılarda tecrübeli çalıştırıcının, performansından memnun olmadığı Jurasek'i kesip sol bekte Rıdvan'ı oynatması bekleniyor.