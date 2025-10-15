Sergen Yalçın’dan Rıdvan Yılmaz kararı! Gençlerbirliği maçında...

Kırmızı kart cezası nedeniyle Göztepe sınavını kaçıran Orkun Kökçü ise 5 maçta oynayarak bu 4'lüyü izledi. Bu oyuncuların yanı sıra Wilfred Ndidi, Felix Uduokhai, Gökhan Sazdağı ve Vaclav Cerny 4'er müsabakada görev yaparken, Emirhan Topçu 3 maçta sahaya çıktı.