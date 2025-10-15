Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz kararı! Gençlerbirliği maçında...
Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz kararı! Gençlerbirliği maçında...

Süper Lig’de cumartesi günü Gençlerbirliği ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, 3 puanı olmazsa olmaz olarak görüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, mücadele öncesinde sol bek kararını verdi. İşte detaylar…

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, göreve gelmesinin ardından en çok şansı 4 futbolcuya vermiş durumda.

Siyah-beyazlılarda 52 yaşındaki teknik adamın başında olduğu 6 karşılaşmada da Rafa Silva, Tammy Abraham, Mert Günok ve David Jurasek forma giydi.

Kırmızı kart cezası nedeniyle Göztepe sınavını kaçıran Orkun Kökçü ise 5 maçta oynayarak bu 4'lüyü izledi. Bu oyuncuların yanı sıra Wilfred Ndidi, Felix Uduokhai, Gökhan Sazdağı ve Vaclav Cerny 4'er müsabakada görev yaparken, Emirhan Topçu 3 maçta sahaya çıktı.

Takımı yeniden ayağa kaldırması için göreve getirilen Sergen Yalçın ile Kara Kartal, 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Milli ara sonrası dönüşü Gençlerbirliği ile yapacak siyah-beyazlılarda tecrübeli çalıştırıcının, performansından memnun olmadığı Jurasek'i kesip sol bekte Rıdvan'ı oynatması bekleniyor.

