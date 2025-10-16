Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor’da iki futbolcu idmanda yok!
Giriş Tarihi: 16.10.2025 22:30

Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına sürdüren Trabzonspor'da Nwakaeme ve Cihan Çanak idmanda yer almadı.

DHA
Trabzonspor'da Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi.

5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavili takımda sakatlığı sebebiyle Tony Nwakaeme ile kas yorgunluğu olan Cihan Çanak antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavili takım, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

