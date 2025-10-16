Trabzonspor’da iki futbolcu idmanda yok!

Trabzonspor'da Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi.

5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavili takımda sakatlığı sebebiyle Tony Nwakaeme ile kas yorgunluğu olan Cihan Çanak antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavili takım, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.