Kayserispor Teknik Direktörü Djalovic: "Çok daha güçlü hale geleceğiz"

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, kulüp tesislerinde teknik direktör Radomir Djalovic yönetiminde, ligin 9'uncu haftasında pazar günü oynanacak Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmana ısınma ve pas çalışması ile başlayan futbolcular, idmanın ikinci bölümünde ise, çift kale maç yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

"ÇOK DAHA GÜÇLÜ HALE GELECEĞİZ"

Antrenmanda açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, milli maç arasında takımın Antalya'da kamp yaptığını hatırlatarak, "İyi bir kamp süreci geçirdik. Kampın içindeki 5-6 antrenmana ekibimle birlikte ben de katıldım. Oyuncularım orada çok iyi bir kamp dönemi geçirdiler. Çok iyi çalıştılar. Bazı sakat oyuncularımız da var. Onların da aramıza katılması ile birlikte takım olarak çok daha güçlü hale geleceğiz" dedi.

"SAMSUNSPOR İYİ BİR TAKIM"

Samsunspor'un iyi bir takım olduğuna da dikkat çeken Djalovic, "Samsunspor her şeyden evvel iyi bir takım. Geçen sene iyi onadılar. Bu sene de iyiler. Avrupa kupalarına katıldılar. Ama, biz evimizde oynayacağız. Evimizde oynadığımız maçta her top için savaşacağız ve elimizden gelenin en iyisini göstereceğiz. Galip gelen taraf da biz olmak istiyoruz. İyi bir takımımız olduğunu düşünüyorum. İyi bir kadromuz var. Sakat oyuncuların aramıza katılması ile birlikte bazı oyuncuların da yerlerinde değişiklik oluyor. Sakat oyuncularımızın da aramıza katılması ile birlikte tam takım olabileceğiz. Ardından da kalan 9 maçta neler yapacağımızı görüp transfer dönemine gireceğiz. Yapmamız gereken tek şey çok sıkı çalışmak ve her gün elimizden gelenin en iyisini yapmak" ifadelerini kullandı.

BENNASSER: "KAMPTA İYİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMA FIRSATI BULDUM"

Sarı kırmızı takımın Faslı futbolcusu Youssef Ait Bennasser ise, "İlk geldiğim zaman en iyi halimde değildim. Takıma girmeye çalışıyordum. Sonrasında bu hazırlanma sürecinde bir sakatlık yaşadım ve dinlenmem gerektiğine karar verildi. Sakatlığım sonrası takımla birlikte çalışmaya başladım. Antalya'da geçirdiğimiz kampta da iyi bir şekilde çalışma fırsatı buldum. Umarım Samsunspor maçında forma şansı bulabilirim. Daha önce Samsunspor forması da giydim. Orada 3 sene geçirdim. Ama, artık o dönem bitti ve geçmişte kaldı. Artık Kayserispor forması terletiyorum. Bu maçta da elimden gelenin en iyisini sergilemek istiyorum" şeklinde konuştu.