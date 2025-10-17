Mircea Lucescu’dan Türk futbolcuya milli davet!

'TÜRKİYE İÇİN OYNAMAK İSTİYOR'

Ona orada forma giymenin çok zor olacağını, burada ise bir şansı olduğunu söyledim — en azından Drăgușin dönene kadar. Ailesiyle konuştuğunu söyledi. Burada doğmuş ama ailesi Türk olduğu için Türkiye'ye dönmüş. Elbette bir noktada köklerinin olduğu yere dönmek istiyor. Türkiye için oynamak istiyor!"

2003 yılında Bükreş'te dünyaya gelen Ümit Akdağ futbola da Steaua Bükreş alt yapısında başladı. 2015 yılında Chelsea'nin dikkatini çekti ve İngiliz devinin alt yapısına geçiş yaptı.

2017 yılında Alanyaspor'a transfer olan genç savunmacı, 2023 yılında Göztepe'ye, 2024 yılında ise Fransız ekibi Toulouse'a kiralanmıştı. Sezon başında Akdeniz ekibine geri dönerek takımın as oyuncuları arasına girmeyi başardı.