Sarıyer, Ümraniyespor deplasmanında 3 golle kazandı!

TFF 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Sarıyer, Ümraniyespor'a konuk oldu. Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ayberk Demirbaş düdük çaldı. Ayberk Demirbaş'ın yardımcılıklarını ise Kurtuluş Aslan ve Haydar Avcı yaptı.

Maçın 30'uncu dakikasında Sarıyer, Malaly Dembele'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole Ümraniyespor, 43'üncü dakikada Benny ile cevap verdi: 1-1. 61'inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Malaly Dembele, skoru 2-1 yaptı.

68'inci dakikada Khouma Babacar takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı: 1-3. Karşılaşma Sarıyer'in 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından Sarıyer puanını 7 yaparken Ümraniyespor 8 puanda kaldı.