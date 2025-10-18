Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Antalyaspor'da Erol Bulut ilk maçına çıkıyor
Giriş Tarihi: 18.10.2025 10:14

Antalyaspor'da Erol Bulut ilk maçına çıkıyor

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek.

AA
Gaziantep Stadı'nda, saat 17.00'de başlayacak maçı, hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.

Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı ve Bahadır Öztürk'ün sakatlığının devam ettiği Akdeniz temsilcisinde, kırmızı kart cezalısı Sander Van de Streek de maçta forma giyemeyecek.

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Erol Bulut, takımın başında ilk maçına Gaziantep deplasmanında çıkacak.

Ligin 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, 10 puan topladı.

Rakibinin 4 puan gerisinde yer alan Antalyaspor, karşılaşma için bugünkü çalışmanın ardından Gaziantep'e gidecek.

