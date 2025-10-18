BAŞAKŞEHİR GALATASARAY CANLI | Galatasaray, Başakşehir deplasmanında! Okan Buruk’un 11’i belli oldu...

Süper Lig'de ilk 8 maçı yenilgisiz geçen Galatasaray, 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Haftaya 22 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde lider giren Galatasaray, kaybetmeme serisini sürdürmek için mücadele edecek.

Turuncu-lacivertliler ise ligde oynadığı 7 mücadelenin sadece 1'ini kazanırken 3'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. RAMS Başakşehir, haftaya bir maçı eksik 6 puanla 13. girdi.

11'LER

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kaluzinski, Deniz, Crespo, Kemen, Harit, Eldor Shomurodov

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Abdülkerim, Kaan, Eren, İlkay, Sara, Torreira, Sane, Barış, Icardi

NOTLAR:

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fildişi Sahilli savunma oyuncu Wilfried Singo ile kırmızı kart gören Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, RAMS Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek