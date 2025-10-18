Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri BAŞAKŞEHİR GALATASARAY CANLI | Galatasaray, Başakşehir deplasmanında! Okan Buruk'un 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 18.10.2025 18:50 Son Güncelleme: 18.10.2025 19:03

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY CANLI | Galatasaray, Başakşehir deplasmanında! Okan Buruk'un 11'i belli oldu...

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele öncesinde Okan Buruk'un 11'i belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

Süper Lig'de ilk 8 maçı yenilgisiz geçen Galatasaray, 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Haftaya 22 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde lider giren Galatasaray, kaybetmeme serisini sürdürmek için mücadele edecek.

Turuncu-lacivertliler ise ligde oynadığı 7 mücadelenin sadece 1'ini kazanırken 3'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. RAMS Başakşehir, haftaya bir maçı eksik 6 puanla 13. girdi.

11'LER

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kaluzinski, Deniz, Crespo, Kemen, Harit, Eldor Shomurodov

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Abdülkerim, Kaan, Eren, İlkay, Sara, Torreira, Sane, Barış, Icardi

NOTLAR:

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fildişi Sahilli savunma oyuncu Wilfried Singo ile kırmızı kart gören Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, RAMS Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek

