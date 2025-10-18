Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir taraftarından Filistin'e destek!
Giriş Tarihi: 18.10.2025 20:31

Başakşehir taraftarları, İsrail’in Mescid-i Aksa ve Filistin halkına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla stadyum tribününde pankart açtı.

İHA
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan maçta Filistin mesajları öne çıktı.

Turuncu-lacivertli taraftarlar tribünlere astıkları pankartlarla Filistin'e destek verdi. Başakşehirli taraftarlar, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada öncesi tribünlere astıkları pankartlarla 'Özgür Filistin' çağrısı yaptı.

Ayrıca Başakşehirli futbolcular seremoniye 'Bir Sabah Doğacak Kardan Aydınlık' yazılı pankartla çıkarken, stadyum hoparlörlerinden Teymullah'ın Filistin'e adanmış aynı isimli şiiri çalındı.

