Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray’da Icardi-Sane görev başına!
Giriş Tarihi: 18.10.2025 09:39

Galatasaray’da Icardi-Sane görev başına!

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak Galatasaray’da ilk 11 şekilleniyor. Okan Buruk’un hücum bölgesinde bir süredir yedek kalan Sane ve Icardi’ye görev vermesi bekleniyor.

Galatasaray’da Icardi-Sane görev başına!

Süper Lig'in 9. haftasına 5 puan farkla zirvede giren G.Saray, Başakşehir karşısına iki kritik eksikle çıkıyor.

Sarı-kırmızılı takımda cezalı Sanchez ve sakatlığı nedeniyle tedaviye alınan Singo dışında eksik bulunmuyor.

Teknik direktör Okan Buruk, milli takımlarından yorgun dönen Osimhen ve Lemina'yı Bodo-Glimt maçını düşünerek dinlendirebilir.

Milli arada antrenman kaçırmayan ve iyi çalışan Sane-İcardi ikilisinin Başakşehir maçında ilk 11'e dönmeleri bekleniyor.

TEK RAKİBİ KENDİSİ!

Galatasaray son 3 sezonda ilk 8 haftada 7 galibiyet-1 beraberlik elde etti. Okan Buruk, 12'de 11'le başladığı geçen sezonu geçmeye çalışacak. Buruk döneminde sarı-kırmızılı takım ligde Başakşehir'le oynadığı 6 maçı da kazandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray’da Icardi-Sane görev başına!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz