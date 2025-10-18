Şekip Mosturoğlu: "Genel kurulumuz kulübümüz tarihinde önemli bir yer alacaktır"

Fenerbahçe ekim ayı Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantının açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, 20-21 Eylül tarihlerinde yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na yönelik, "Sizlerin göstermiş olduğu adaletli ve tarafsız tutumunuz, iş ahlakınız, özveriniz, yüksek kulüpçülük anlayışınız ve Fenerbahçeliliğiniz ile görev yaptığınız bu genel kurulda görece çok küçük farkla belirlenmiş olmasına karşın seçim sürecine en ufak şaibe bulaşmamış, tartışma yaşanmamış üyelerimizin iradelerini yansıtan oylarının ne kadar güvenli ellerde olduğunu tüm Türkiye görmüştür. Bu genel kurulumuz kulübümüz tarihinde önemli bir yer alacaktır. Bu tarihi ana şahitlik etmek ve bir parçası olmak hepimiz için onur ve gurur vesilesi olmuştur. Kusursuz seçim süreci Sadettin Saran ile Ali Koç'un seçim kurulunda yüksek divan kurulu başkanlığında gerçekleştirildiği mutabakat çerçevesinde önceden belirlenen ilkeler karşılıklı anlayış ve ortak akıl ile yürütülmüştür. Tüm detaylar önceden netleştirilmiş, sürecin sağlıklı işlemesi için gerekli zeminin oluşturulması sağlanmıştır. Sonuçların çok az farkla belirlenmiş olması, kulübümüzün demokrasisinin olumlu noktayı göstermesi açısından son derece kıymetlidir. Seçim sonuçları ile ilgili olarak Ali Koç'un sergilemiş olduğu demokratik olgunluk, Sadettin Saran ve ekibinin göstermiş olduğu ölçülü sevinç, en önemlisi her iki başkanın birlik, beraberlik çerçevesinde sergilemiş oldukları irade camiamızın görmeye arzu ettiği tablonun doğmasına vesile olmuştur. Her iki başkan ve ekibine camiamız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"ÜYELERİMİZİN İSTEĞİ KULÜBÜMÜZÜN MALİ DURUMUNA İLİŞKİN TATMİN EDİCİ AÇIKLAMA YAPILMASIDIR"

Genel kurulda taşınmazlarla ilgili maddelerin reddedilmesine yönelik 25 Ekim'de yapılacak olağanüstü genel kurulda bu maddelerin yeniden görüşüleceğini aktaran Mosturoğlu, şunları söyledi:

"Önümüzdeki yakın döneminin en önemli konusu mali genel kurul gündeminin 11, 12 ve 13. maddelerinde yer alan ve oy çokluğu ile reddedilen yetki taleplerine ilişkin olarak önümüzdeki hafta yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı olacaktır. Genel kurulla ilgili olarak üyelerimizden gelen geri bildirimler bu yetkilerin torba şeklinde ve çerçevesi net olarak belirlenmeden talep edilmesinin red kararında etkili olduğunu göstermektedir. Üyelerimiz bu yetkilerin hangi projelerde, nasıl ve hangi sınırlar dahilinde bilmek, kulüp menfaatlerini değerlendirmek istemektedir. Bir diğer istek kulübümüzün mali durumuna ilişkin tatmin edici açıklama yapılmasıdır."

