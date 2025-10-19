Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı
Giriş Tarihi: 19.10.2025 14:47

İHA
Beşiktaş’ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, ara vermeden bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Dün Gençlerbirliği ile oynanan maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladıkları idman, çift kale maçlarla tamamlandı.

