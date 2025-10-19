Zirvenin yeni sahibi Çorum

Geçen hafta Manisa galibiyetiyle 4 maçlık kötü gidişatını sonlandıran Çorum FK, Hatayspor'u da 4-1 yendi.golüyle kilidi açan kırmızı-siyahlılar,ile devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci devrede de üstünlüğünü kabul ettiren Çorum'da63'te,79'da skoru 4-0'a getirdi. Selimcan Temel 90+3'te ağları sarssa da bu sadece tabelayı değiştirdi: 4-1. Üst üste iki maçlık seri yakalayan Çağdaş Çavuş'un öğrencileri, puanını 21 yaptı ve maç fazlasıyla zirvenin yeni sahibi oldu.Manisa-Erzurum: 1-1, Van-Pendik: 1-1, Adana Demir-Sakarya: 0-6.