Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Zirvenin yeni sahibi Çorum
Giriş Tarihi: 19.10.2025

Zirvenin yeni sahibi Çorum

Zirvenin yeni sahibi Çorum
Geçen hafta Manisa galibiyetiyle 4 maçlık kötü gidişatını sonlandıran Çorum FK, Hatayspor'u da 4-1 yendi. Yusuf Erdoğan'ın golüyle kilidi açan kırmızı-siyahlılar, Aleksic ile devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci devrede de üstünlüğünü kabul ettiren Çorum'da Samudio 63'te, Atakan Akkaynak 79'da skoru 4-0'a getirdi. Selimcan Temel 90+3'te ağları sarssa da bu sadece tabelayı değiştirdi: 4-1. Üst üste iki maçlık seri yakalayan Çağdaş Çavuş'un öğrencileri, puanını 21 yaptı ve maç fazlasıyla zirvenin yeni sahibi oldu. Diğer sonuçlar: Manisa-Erzurum: 1-1, Van-Pendik: 1-1, Adana Demir-Sakarya: 0-6.
ARKADAŞINA GÖNDER
Zirvenin yeni sahibi Çorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz