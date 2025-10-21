Beşiktaş’ın Konyaspor kafilesi açıklandı!

Süper Lig'in üçüncü hafta erteleme maçında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in üçüncü hafta erteleme maçında yarın saat 20.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.

KAMP KADROSU:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra, Necip Uysal, Taylan Bulut, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, David Jurasek, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa Erhan Hekimoğlu.