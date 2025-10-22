Beşiktaş’ı bekleyen tehlike! Geçen sezon alınmıştı, elde kaldı...

Paranaense'de de forma şansı bulamayan Elan Ricardo konusunda soru işaretleri gittikçe artıyor.

SÜRE BULAMADAN AYRILDI

Beşiktaş'ta, Serdal Adalı göreve geldikten hemen sonra ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 2 genç oyuncudan biri olan Elan Ricardo, Beşiktaş'ta hiçbir resmi maçta forma giymeden sezon başında takımdan kiralık olarak ayrıldı.

ALDIĞI SÜRE

Brezilya 2. Lig ekiplerinden Atletico Paranaense'ye opsiyonlu kiralık olarak gönderilen Elan Ricardo, Brezilya ekibinde 5 maçta toplam 257 dakika süre aldı ve 1 gole imza attı. Kolombiyalı oyuncunun kiralık sözleşmesinde ''belirli bir süre oynama garantisi'' de bulunuyor.

2 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Elan Ricardo, Kolombiya'nın La Equidad ekibinden 2 milyon Euro bedelle transfer edildikten sonra beklenen süreyi bulamadan takımdan ayrıldı. Beşiktaş, oyuncuyu 5 milyon Euro ''zorunlu olmayan'' satın alma opsiyonuyla Paranaense'ye kiraladığı açıkladı. Oyucunun maaşını ise Paranaense ödüyor.

TAKIMININ LİGDEKİ GİDİŞATI

Brezilya Serie B'de 50 puanla 7. sırada bulunan Paranaense, bir üst lige yükselmek için iddiasını sürdürüyor. Lider Coritiba ile 7 puan farkı bulunan Paranaense üst sıralar için takibini sürdürüyor.

PARANAENSE'NİN SATIŞLARI

Elan Ricardo'nun da Paranaense'ye gidişiyle dikkatler takımın daha önce yapılan oyuncu satışları üzerine yoğunlaştı. Bruno Guimaraes, Renan Lodi, Bento, Victor Roque ve yolu ülkemizle kesişen Romulo da Paranaense'nin yaptığı satışlar arasında yerini alıyor.