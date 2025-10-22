Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Devler çıldırdı!
Giriş Tarihi: 22.10.2025

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası dün oynanan karşılaşmalarla başladı. 9 müsabakada tam 43 gol atıldı! Günün en tempolu maçında PSG, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 7-2 mağlup etti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan ağları sarstığı karşılaşmada da İnter, Belçika'da Union SG'yi 4-0 yendi. Diğer sonuçlar şu şekilde: Barcelona-Olympiakos: 6-1, Kairat-Pafıs: 0-0, Arsenal-Atletico Madrid: 4-0, Kopenhag-Dortmund: 2-4, Villarreal-Manchester City: 0-2, PSV Eindhoven-Napoli: 6-2, Newcastle United-Benfica: 3-0.
