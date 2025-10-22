Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray taraftarından Barış Alper Yılmaz'a şok tepki!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray, Bodo Glimt'i 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Barış Alper Yılmaz'ı oyundan çıktığı sırada ıslıkladı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında RAMS Park'ta Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi Osimhen (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 3-1 kazandı.

Barış Alper Yılmaz, 65. dakikada yerini Eren Elmalı'ya bırakırken taraftarlardan tarafından ıslıklandı.Yıldız futbolcu, kendisine gösterilen tepkiye anlam veremedi.

Barış Alper Yılmaz, yaz transfer sezonunda takımdan ayrılmak istemiş ancak ayrılığına izin çıkmamıştı. Barış Alper, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 3 gol atıp 3 asist yaparken, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçta 1 asist katkısı üretti.

