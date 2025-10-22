Samsunspor’un Avrupa’da hedefi 2’de 2!

Samsunspor 23 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'da sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak.

İYİ BAŞLANGICI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı ilk maçta temsilcimiz Samsunspor, deplasmanda Polonya ekibi Legia Varşova'yı Musaba'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek çok iyi bir başlangıç yapmıştı. Bu iyi performansı Dinamo Kiev karşısında sürdürmek isteyen Karadeniz ekibi, bu maçta da galibiyeti arayacak.

NTCHAM'DAN YOKSUN SAHAYA ÇIKIYOR

Samsunspor'da, Dinamo Kiev maçı öncesi sakatlıklardan üst üste kötü haberler geliyor. Ligde son olarak oynadığı Zecorner Kayserispor maçında sakatlanan takımın en önemli isimlerinden biri Olivier Ntcham sakatlığı sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Ntcham'ın yanı sıra yine aynı maçta sakatlanan Zeki Yavru'nun durumu ise maç saatinde belli olacak. Sakatlıkları bulunan Bedirhan Çetin ve Ebrima Ceesay da Dinamo Kiev maçında takımını yalnız bırakacak.

HAKEM BELLİ OLDU

Samsunspor-Dinamo Kiev müsabakasında, İzlandalı Ivar Orri Kristjansson düdük çalacak. Yardımcıları ise yine İzlandalı Birkir Sigurdarson ve Gylfi Mar Sigurdsson olacak.