Yunus Akgün, Şampiyonlar Ligi’nde 2. golünü kaydetti

Giriş Tarihi: 22.10.2025 22:21

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Bodo/Glimt maçıyla birlikte bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. gol sevincini yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynarken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Yunus Akgün kaydetti.

Müsabakanın 60. dakikasında Victor Osimhen'in kaptığı topu alan Yunus, sağ taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Nikita Haykin'den dönen meşin yuvarlağı tamamladı ve skor 3-0 oldu.

25 yaşındaki futbolcu, böylece Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 3. maçında 2. golünü kaydetti. Trendyol Süper Lig'de de 2 golü bulunan Yunus Akgün, toplam gol sayısını da 4'e çıkardı.

Müsabakaya 11'de başlayan Yunus, 73. dakikada yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.

