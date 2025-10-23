Domenico Tedesco: “Bir yargıda bulunamam"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Stuttgart'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Domenico Tedesco yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Antrenmanlar yaptık, geliştirmemiz gereken yerlere odaklandık. Sadece 3 gün vardı. Onların zayıf noktalarına çalıştık. 3-4 konu değil de daha temel şeylere çalıştık. İyi bir şekilde hazırlandık. Dinlenmeye de vakit oldu 3 gün içinde.

Takımımızın ortaya koyduğu enerji çok iyiydi. Edson Alvarez daha iyi noktaya geliyor. Süre gerektiriyo bir yandan, takım arkadaşlarını tanımak için... Üçüncü maçını oynadı Edson. Oyuncuların birbirlerini tanıması gerekiyor. Bugün bana göre iyi oynadı Edson.

Edson'a yapılan faulü tam görmedim ama ayağındaki izi gördüm. Öyle bir çizik varsa bir şey olduğunda delalettir. Ağır çekimde izlemedim. Dolayısıyla bir yargıda bulunmam doğru olmaz."