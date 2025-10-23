Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı!
Giriş Tarihi: 23.10.2025 14:18

Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Göztepe maçında hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

AA
Süper Lig’de 10. haftanın hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligde 10. hafta maçlarında görev yapacak hakemleri duyurdu.

Yarın:

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor: Yasin Kol

25 Ekim Cumartesi:

17.00 Kocaelispor-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük

26 Ekim Pazar:

14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk

17.00 Galatasaray-Göztepe: Oğuzhan Çakır

17.00 Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Adnan Deniz Kayatepe

27 Ekim Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz