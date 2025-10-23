Yıldızlara canlı takip!

Devler Ligi sarı-kırmızılı oyuncular için önemli bir vitrin oluyor. Liverpool maçının ardından Bodo/Glimt sınavı da Avrupalı scoutlar tarafından ilgiyle takip edildi. İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ve Roma, İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton ve Everton, Alman temsilcisi Stuttgart scoutların görevlendirdi. Özellikle Osimhen, Barış Alper ve Yunus dün vitrine çıktı. Barış'a sezon başında Suudi Arabistan takımı NEOM teklif getirmiş ancak 50 milyon Euro isteyen sarı-kırmızılı yönetim, 25 yaşındaki oyuncuyu bırakmamıştı. Ara transfer döneminde Şampiyonlar Ligi faktörüyle Aslan'ın yıldızlarına cazip teklifler bekleniyor. Bu arada sakat Singo'nun yokluğunda Sallai sağ bekte görev yaparken, Başakşehir'e attığı 2 golle morallenen Leroy Sane sağ açıkta tercih edildi. Yedek soyunan İcardi ise 73'te oyuna girdi.

BARIŞ'A PROTESTO!

İlk 11'de sahaya çıkan Barış Alper Yılmaz maçı isabetsiz 1 şutla tamamladı. 25 yaşındaki oyuncu, 29 kez topla buluşurken, 10 ikili mücadelenin ise sadece 3'ünü kazandı. Tecrübeli futbolcu, 65'te yerini Eren'e bırakırken taraftarlar tarafından ıslıklandı.