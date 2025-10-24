Aziz Yıldırım’dan Sadettin Saran’a yanıt geldi!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da reddedilen ve 25 Ekim Cumartesi günü Olağanüstü Genel Kurul'da tekrar görüşülecek olan 11-12-13. maddeler ile ilgili açıklama yaptı.

İŞTE AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMASI:

"21 Eylül 2025 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul öncesinde; seçilecek yönetim kuruluna sınırları belli olmayan "torba" yetki şeklinde yetki verilmesine karşı olduğumu ve kulübün mali durumunun detaylı açıklanarak istenen yetkinin proje bazında ve sınıflarının belirlenerek genel kurula sunulması gerektiğini ifade etmiştim. Bu düşüncemi de yazılı olarak camiamızla paylaşmıştım.

Yapılan genel kurulda genel kurul çoğunluğu da benzer saikle genel kurul gündeminin 11,12 ve 13. maddelerinde 'torba' şekilde istenen yetkiyi reddetmiştir.

18 Eylül 2025 tarihinde yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısında da benzer düşüncelerimi ifade ederek diğer kulüplerin benzer yetkilerin alınması için yaptıkları genel kurullarının gündemlerini yönetim kurulu ve camiamız ile paylaştım.

Başkan ve başkanvekilimiz, Yüksek Divan Kurulu toplantısında istenen yetkinin proje bazında ve sınırları kesin şekilde belirlenmiş olarak yapılacak genel kurula sunacaklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca kulübün mali durumunu gösterir güncel denetim raporunu genel kurula sunma ve dönemlerinde hisse satışı yapmama taahhüdünde bulunmuşlardır. Bununla birlikte Sayın Sadettin Saran, kulübün mali durumuyla ilgili benim ne zaman istersem kulübe gelip tüm kayıtları inceleyebileceğimi ve tüm kayıtların kulüpte yer aldığını ifade etmiştir. Ben müfettiş değilim, Fenerbahçe'nin bir neferiyim. Benim arzum, Fenerbahçe'nin mali durumunun tüm detaylarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü üyeleri ve kamuoyuyla paylaşılması ve kamuoyunun aydınlatılması, kısacası Fenerbahçe Spor Kulübü'nün her konuda şeffaf olmasıdır.

Bu noktada artık takip edilmesi lazım gelen husus verilen sözlerin ve taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini izlemek olacaktır. Bu yetkilerin 21 Eylülde verilmemesinin nedenleri ortadadır. Hatırlatmak isterim ki bu yetkilerin verilmemesi genel kurulun iradesinin bir tezahürüdür ve mevcut şekli ile bir genel kurul kararıdır.

Olağanüstü genel kurul için toplanan yaklaşık 10 bin imzayı değersizleştiren ve sonuçlarını kestiremeyen bir anlayışın torba yetki şeklinde istenen yetkinin genel kurul kararı ile reddedilmesinin sebeplerini ve sonuçlarını anlayamaması son derece normaldir.

Ben Fenerbahçe'nin bir zerresi olarak, üzerime düşen sorumluluğun bir gereği olarak düşüncelerimi kamuoyu ile paylaştım. Sürecin bundan sonraki işleyişi ve alınacak kararlar genel kurulumuzun takdirindedir.

Kişiler geçici olup, aslolan Fenerbahçe'dir. Genel kurulumuzda alınacak kararların Fenerbahçe'miz için hayırlara vesile olmasını diliyor, camiamıza selam ve sevgilerimi sunuyorum."

SADETTİN SARAN NELER SÖYLEMİŞTİ

Sadettin Saran, 25 Ekim Cumartesi günü Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesi kongre üyelerine seslendi:

"Değerli Kongre Üyelerimiz, 25 Ekim Cumartesi günü, kulübümüzün geleceği açısından son derece kritik bir genel kurulda bir araya geleceğiz. Bu toplantı öncesinde, sizlerle birkaç önemli hususu bir kez daha paylaşmak istiyorum.

Olağanüstü Genel Kurulda oylayacağımız gündem maddeleri, yalnızca bugünü değil, Fenerbahçemizin önümüzdeki yıllardaki yol haritasını da belirleyecek. 20-21 Eylül'de onaylanmayan yetki maddelerini, camiamızdaki soru işaretlerini gidermek adına sınırlarını netleştirerek yeniden tanımladık. Hiçbir yanlış anlamaya, hiçbir tereddüde yer bırakmadan; hangi adımın, hangi amaçla atılacağını açıkça ortaya koyuyoruz.

Bu yaklaşım, bir yönetim anlayışının değil, Fenerbahçe'nin ortak geleceğinin güvencesidir. Eğer bu yetkiler onaylanmazsa, kulübümüzün hareket kabiliyeti ciddi biçimde kısıtlanacak. Bugün atılması gereken pek çok adım, yetki eksikliği nedeniyle bekliyor. Bu şekilde devam edersek, yeni projeleri başlatmak bir yana; mevcut yatırımlarımızı bile sürdüremeyecek duruma geleceğiz.

Oysa bu adımlar, kulübümüzün yüksek borç yükü altında nefes almasını, kaynaklarını daha verimli yönetmesini ve gelecekte yeni gelir kaynaklarına ulaşmasını sağlayacak. Bu süreçte hangi yetkilerin neyi kapsadığını ve neden talep edildiğini açık bir şekilde aktarmak istedik. Bu amaçla, hazırladığımız bilgilendirme videosunda maddelerin detaylarını ve kapsamlarını anlattık. Camiamız, Fenerbahçe TV ve kulübümüzün resmi sosyal medya hesapları üzerinden bu videoya ulaşarak sürece dair tüm detayları öğrenebilecek.

Tüm bu çabamızın tek bir amacı var: Fenerbahçemizi ortak bir anlayışla, doğru bilgi ve doğru zeminde birleştirmek. Hep söylediğim gibi; Fenerbahçe'nin en büyük sorunu fikirlerin farklı olması değil, bu farklılıkların ayrışmaya dönüşmesidir.

Bugün konuştuğumuz konu, bir isme, bir döneme ya da bir yönetime bağlılık meselesi değildir. Kim hangi görüşte olursa olsun, bugün hepimizin ortak paydası Fenerbahçe olmalıdır. Çünkü bu kulübün menfaatleri, hepimizin üzerinde ve önündedir.

Biliyorum, kongre üyelerimiz için de hiç kolay değil. Camia olarak son bir yılda iki kez sandığa gittik, şimdi yeniden bir araya geliyoruz. Ama bu büyük camianın gücü de; yılmadan, yorulmadan geleceğine sahip çıkabilmesinde gizli.

Biz de bu sorumluluğun farkındayız.

Söz veriyorum, camiamızın güvenini boşa çıkarmayacağız.

Kulübümüzün geleceğine dair atılan her adım şeffaf, hesap verebilir ve camiamızın gözü önünde olacak. O yüzden tüm kongre üyelerimizi 25 Ekim Cumartesi günü, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki genel kurula davet ediyorum.

Gelin, bu kararı birlikte alalım.

Gelin, Fenerbahçemizin geleceğine hep birlikte sahip çıkalım.

İnanıyorum ki o gün, Fenerbahçemiz için en doğru kararı birlikte vereceğiz.