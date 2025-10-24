Karadeniz fırtınası Kiev’i de yuttu

Samsunspor, Konferans Ligi'nde kükrüyor... 27 yıl sonra mücadele ettiği uluslararası arenada ilk maçında Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 yenen Karadeniz ekibi, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i evinde 3-0'la bozguna uğrattı. Ön alan baskısıyla kazanılan topta Mouandilmadji'nin asistinde Musaba, 2. dakikada ağları havalandırdı: 1-0. Samsunspor, 34'te sevincini katladı. İlk golün pasını veren Mouandilmadji, takipçiliğini konuşturarak farkı 2'ye çıkardı. Bu golle Yeni 19 Mayıs Stadyumu bayram yerine döndü. Devreyi önde kapatan Thomas Reis'in takımı, ikinci yarıda da ivmesini kaybetmedi. Savunmada kontrolü elden bırakmayan Samsun, Carlo Holse ile 62. dakikada son sözü söyledi. 3-0'lık skorla 2'de 2 yaparak puanına 6'ya çıkardı. Temsilcimiz, 6 Kasım'da Malta ekibi Hamrun'u konuk edecek.



39 MİLYON TL'Yİ CEBİNE KOYDU

İLK kez katıldığı Konferans Ligi'nde fırtına gibi esen Samsunspor, 2'de 2 yaparak taraftarını sevindirirken kasasını da doldurdu. Kırmızıbeyazlı takım, elde ettiği 2 galibiyet sayesinde 800 bin Euro'yu (39 milyon TL) cebine koydu. Ayak bastı parasıyla beraber Samsun'un toplamda kazancı 4 milyon Euro'yu gördü.