Marcel Licka: "Ne zaman gol atacaklar diye bekledik"

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında konuk ettiği Zecorner Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Mısırlı.com Fatih Karagümrük'te teknik direktör Marcel Licka, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Rakiplerinin 3 puana daha yakın olduğunu aktaran Licka, "Kayserispor bugün kazanmayı hak etti. 3 puana bizden daha yakındılar. Ligde sonuncuyuz neden çünkü bizim takımda devamlılık yok. Maçın bir bölümünde iyi oynarsınız fakat bu yetmez, 90 dakikayı oynamanız gerekiyor. Sürdürülebilirliği devam ettirmeniz gerekiyor, bunu devam ettiremezseniz sonuncu olursunuz." ifadelerini kullandı.

İlk yarı çok iyi oynadıklarını vurgulayan Licka, şöyle konuştu:

"Futbol oynamayı bilmiyoruz diyemeyiz ama bizde sürdürülebilirlik yok. İlk yarı gayet iyiydi takım. 2 tane çok net şans yakaladık fakat ilk yarı ile ikinci yarı gece ile gündüz gibiydi. Kayseri ikinci yarıya istekli başladı. Biz korktuk, hatta ne zaman gol atacaklar diye bekledik. Ben de maçın gidişatını değiştirmek istedim, özellikle son 15 dakika değişiklik yapmak istedim ama kulübede kanat oyuncum yoktu. Tiago Çukur'un ağrısı vardı, riske atmak istemedik. Genç oyuncumuz Tarık ise bugün 19 yaş altı takımında maça çıktı. Daha önce de değişiklik yapabilirdim ama bunu gerçekten hissetmedim o anda."