Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK, Ümraniyespor’u 2 golle devirdi!

1.Lig'in 11. hafta maçında Erzurumspor ile Ümraniyespor karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri; 66.dakikada Mustafa Fettahoğlu ile 83. dakikada Sylla attı. Bu sonucun ardından Erzurumspor, puanını 19 yaparken, Ümraniyespor ise 8 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

15. dakikada Orhan'ın son çizgiye inerek yaptığı ortada ceza sahası içinde Eren'in şutunda top az farkla dışarı çıktı.

47. dakikada sol kanattan Mustafa Fettahoğlu'nun ortasında arka direkte Benhur'un vuruşunda top dışarı çıktı.

62. dakikada ceza sahası içinde Oğuz'un Rodriguez'e yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada beyaz noktanın başına geçen Eren'in vuruşunda kaleci Cihan topu kornere gönderdi.

65. dakikada Mustafa Fettahoğlu'nun ortasında ceza sahası içinde Orhan Ovacıklı kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

83. dakikada sağdan son çizgiye inen Baiye'nin pasında kale önünde Sylla topu filelerle buluşturdu. 2-0