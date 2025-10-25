Felipe Augusto: “İlk kez böyle bir seri yakalıyorum”

Trabzonspor'un yıldızı Felipe Augusto, Eyüpspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Felipe Augusto yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Rakibimiz gerçekten oynamaya çalıştı. Pasla çımaya çalıştılar kolay olmayacağını biz de gördük. Hem gol atıyoruz hem de kazanmış oluyoruz. Bu galibiyet burada bizleri yalnız bırakmayan taraftarımıza armağan olsun. İlk kez böyle bir seri yakalıyorum. Çok mutluyum. Fatih Tekke hocamız hem santrafor hem buradan çıkan bir oyuncuydu işi biliyor. Hocamız ile sürekli konuşuyoruz. Yaptığım bir kafa atışı vardı bunu hocamız ile konuşmuştuk. Onun bana verdiği güç ile işler daha da kolaylaşıyor"