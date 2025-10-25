Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
Giriş Tarihi: 25.10.2025 14:13

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık egzersizlerinin ardından bireysel çalışmalarla sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Stuttgart maçında ilk 11'de görev alan oyuncular, yenilenme çalışmalarıyla antrenmanı sonlandırdı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayarak karşılaşmanın oynanacağı kente hareket edecek.

