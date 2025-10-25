Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık egzersizlerinin ardından bireysel çalışmalarla sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Stuttgart maçında ilk 11'de görev alan oyuncular, yenilenme çalışmalarıyla antrenmanı sonlandırdı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayarak karşılaşmanın oynanacağı kente hareket edecek.