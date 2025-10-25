Fenerbahçe’de kritik yetki oylaması sona erdi! İşte kongrede çıkan sonuçlar...

6. maddede yer alan, 'Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kısa veya uzun süreli kiraya verilmesi, irtifak ve intifa hakkı tesisi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi', maddesi de oy çokluğuyla kabul edildi.

7. maddede yazılı olan, 'Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üzerinde yatırım ve tesisler, plan, proje, tadilat dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması/yaptırılması hususunda Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi' kongre üyelerinin oylarına sunuldu. Madde oy çokluğuyla kabul edildi.