Liğin dibinden kurtuluş yok!

Süper Lig'in 10. haftasında son sıradakiKarşılaşmada İstanbul ekibi 16. dakikada Larsson'un penaltısıyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. İkinci devrede baskısını artıran Kayseri, 68 ve 74'te Onugkha ile 2-1 öne geçti. Ancak 79'da Atakan Çankaya beraberliği getirdi. Kalan sürede iki takım tehlikeli ataklar gerçekleştirse de eşitlik bozulmadı. Konuk takımda Benes 90+1'de kırmızı kart gördü.İstanbul ekibi 4 puana yükseldi. Kayseri ise 6 puana çıktı.