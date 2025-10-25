Liğin dibinden kurtuluş yok!

Trendyol
Süper Lig'in 10. haftasında son sıradaki F.Karagümrük, 2 puan önündeki Kayserispor'u ağırladı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
Karşılaşmada İstanbul ekibi 16. dakikada Larsson'un penaltısıyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. İkinci devrede baskısını artıran Kayseri, 68 ve 74'te Onugkha ile 2-1 öne geçti. Ancak 79'da Atakan Çankaya beraberliği getirdi. Kalan sürede iki takım tehlikeli ataklar gerçekleştirse de eşitlik bozulmadı. Konuk takımda Benes 90+1'de kırmızı kart gördü. Ayrıca maçta tam 3 gol VAR'dan döndü. 26 ve 45. dakikalarda Karagümrük'ün golleri ofsayt sebebiyle iptal edilirken Kayseri'nin golü ise çizgi ihlali gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
İstanbul ekibi 4 puana yükseldi. Kayseri ise 6 puana çıktı.