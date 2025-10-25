Sakaryaspor, Keçiörengücü’nü tek golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.
14. dakikada Sakaryaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Mexer, ceza sahasında Salih Dursun'un ayağına bastı. VAR incelemesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.
16. dakikada beyaz noktanın başına geçen Gael Kakuta, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
44. dakikada Ankara Keçiörengücü'nün sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topla buluşan Hüseyin Bulut'un şutunu kaleci Szumski kornere çeldi.
51. dakikada Ankara Keçiörengücü'nün kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Mame Diouf'un kafa vuruşunda top direkten döndü.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Yunus Dursun, Mehmet Sıraç Akpınar, Enes Biroğlu
Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz (Dk. 88 Alparslan Demir), Salih Dursun, Sadık Çiftpınar (Dk. 80 Batuhan Çakır), Alaaddin Okumuş (Dk. 72 Emre Demir), Vukovic, Mete Kaan Demir (Dk. 72 Kobiljar), Eren Erdoğan, Burak Çoban, Kakuta, Ben Yeddrer (Dk. 80 Burak Altıparmak)
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin (Dk. 71 Hakan Bilgiç), Mexer, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, Halil Can Ayan (Dk. 90 Fernandes), İbrahim Akdağ, Hüseyin Bulut (Dk. 46 Roshi), Ali Akman (Dk. 46 Rroca), Ezeh (Dk. 46 Haqi Osman), Diouf
Gol: Dk. 16 Kakuta (Penaltıdan) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Mexer, Dk. 53 Rroca (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 64 Szumski (Sakaryaspor)